PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi nie zgodził się na przejście do Interu Miami, mimo doniesień sugerujących, że jest tego bliski, twierdzi ESPN. W niedzielę mocno zawrzało w mediach po informacjach, według których Argentyńczyk po sezonie miałby przenieść się za ocean.

ESPN zaprzecza, jakoby Messi porozumiał się z Interem Miami

W niedzielę media donosiły o zaawansowanych rozmowach obu stron

Na decyzję ws. przyszłości Messiego musimy zaczekać do przyszłego roku

Messi nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości

W niedzielę The Times poinformował, że Inter Miami jest bliski podpisania kontraktu z Lionelem Messim po mistrzostwach świata, ale źródła bliskie reprezentantowi Argentyny zaprzeczyły, że istnieje porozumienie.

Messi już wcześniej mówił, że chciałby grać w Major League Soccer, ale napastnik postanowił nie myśleć o swojej przyszłości aż do nowego roku i zdecydował się skupić na mistrzostwach świata.

Miami może okazać się atrakcyjnym miejscem dla Messiego, biorąc pod uwagę, że on i jego rodzina regularnie wyjeżdżają na wakacje na Florydę, a także mają tam dom, ale ESPN donosi, że rozmowy między obiema stronami nie są na zaawansowanym etapie.

Kontrakt byłego gwiazdora Barcelony z PSG obowiązuje do czerwca 2023 roku, z opcją przedłużenia o rok, jeśli zdecyduje się go uruchomić. PSG ma nadzieję przekonać Messiego do pozostania na Parc des Princes przynajmniej na kolejny sezon, zwłaszcza jeśli zaoferuje mu konkurencyjną drużynę z potencjałem na wygranie Ligi Mistrzów.

Powrót do Barcelony może być również możliwy po tym, jak prezes klubu Joan Laporta powiedział, że klub ma możliwości finansowe, aby ponownie podpisać kontrakt z Messim, dwa lata po jego odejściu z Camp Nou.

Nie należy jednak się spodziewać żadnych konkretów odnośnie przyszłości Messiego przed nowym rokiem. Według niektórych źródeł na jakiekolwiek decyzje będzie trzeba zaczekać nawet do zakończenia sezonu.

Zobacz również: Rabiot może opuścić Juventus za darmo