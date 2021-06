FC Barcelona sfinalizowała drugi transfer przed nowym sezonem. W katalońskim zespole występował będzie Eric Garcia. To drugi piłkarz, który tego lata przeniesie się na Camp Nou z Manchesteru City.

Eric Garcia to drugi zawodnik, którego pozyskanie potwierdziła FC Barcelona

Umowa 20-letniego obrońcy, który do stolicy Katalonii wraca po czteroletniej przerwie, będzie obowiązywała do końca sezonu 2025/26

Garcia to drugi piłkarz, którzy przeniósł się z Manchesteru City do Barcelony. W poniedziałek kontrakt z Dumą Katalonii podpisał Sergio Aguero

Eric Garcia wraca do Barcelony

FC Barcelona w oficjalnym komunikacie poinformowała o uzyskaniu porozumienia z 20-letnim obrońcą, a do podpisania kontraktu dojdzie dziś po południu. Eric Garcia zwiąże się z klubem, którego jest wychowankiem, umową do 30 czerwca 2026 roku. W kontrakcie znajdzie się również klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 400 milionów euro.

Dla środkowego obrońcy jest to powrót do Barcelony po czteroletniej przerwie. Garcia jest wychowankiem szkółki La Masia, do której trafił w 2008 roku. W 2017 roku zdecydował się na opuszczenie Hiszpanii i przenosiny do Manchesteru City. W pierwszej drużynie klubu z Etihad Stadium rozegrał łącznie 35 spotkań.

Do Barcelony Garcia przenosi się na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego obecna umowa z mistrzami Anglii obowiązuje tylko do końca czerwca.

Drugi transfer Barcelony

Eric Garcia jest drugim zawodnikiem, którego transfer przed nowym sezonem został ogłoszony przez Barcelonę. W poniedziałek kontrakt z klubem podpisał inny piłkarz, który ostatnio bronił barw Manchesteru City – Sergio Aguero. Argentyński napastnik, który na hiszpańskie boiska wraca po dziesięcioletniej przerwie, podpisał z Barceloną dwuletnią umowę.

Wkrótce możemy spodziewać się także kolejnych ruchów ze strony Barcelony. Według medialnych doniesień bliski podpisania kontraktu z klubem jest także Georginio Wijnaldum. Z przenosinami na Camp Nou od dłuższego czasu łączony jest również Memphis Depay, ale swój transfer ma uzależniać od tego, czy w klubie pozostanie trener Ronald Koeman.

