Eric Garcia nie może liczyć na regularne występy w Barcelonie. Środkowy obrońca jest coraz bliżej powrotu do Girony - donosi hiszpański portal TodoFichajes.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Girona ponownie sprowadzi Erica Garcię?

Eric Garcia nie jest ulubieńcem Hansiego Flicka, a jakby tego było mało, to zawodnik opuścił kilka ostatnich spotkań z powodu kontuzji pachwiny. Wszystko wskazuje na to, że w związku z tym środkowy obrońca odejdzie z Barcelony w jednym z najbliższych okienek transferowych. W grę wchodzi przeprowadzka już w styczniu, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy będzie to transfer definitywny, czy czasowe wypożyczenie.

Jak dowiedział się hiszpański serwis “TodoFichajes.com”, Eric Garcia jest gotowy opuścić Camp Nou w celu regularnych występów, a włodarze Dumy Katalonii najprawdopodobniej nie będą stawać mu na drodze. Zdaniem wspomnianego portalu faworytem w walce o sprowadzenie 23-latka jest Girona, w której zawodnik grał na zasadzie wypożyczenia w poprzednim sezonie. Zatem niewykluczone, że stoper wróci na Estadi Montilivi.

19-krotny reprezentant Hiszpanii był ważnym piłkarzem drużyny Biało-Czerwonych w kampanii 2023/2024, gdy Girona zajęła bardzo wysokie 3. miejsce w tabeli i tym samym odniosła historyczny sukces, awansując do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Natomiast pobyt Erica Garcii w Barcelonie póki co nie jest udany. Przypomnijmy, że defensor przeprowadził się na do stolicy Katalonii w 2021 roku na podstawie wolnego transferu z Manchesteru City.

Dla Erica Garcii był to powrót do Barcy, ponieważ wszechstronny zawodnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w La Masii. Bilans Hiszpana w ekipie Blaugrany to 79 meczów, 1 gol i 3 asysty. Obrońca jest wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 20 milionów euro.