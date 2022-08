Źródło: The Athletic

Obrońca Manchesteru United, Eric Bailly już wkrótce dołączy na zasadzie wypożyczenia do Olympique Marsylii. Drużyna z południa w Francji będzie miała obowiązek wykupu 28-letniego zawodnika w przypadku spełnienia określonych wymogów.

Eric Bailly odejdzie na roczne wypożyczenie do Marsylii

Kub z Ligue 1 po sezonie będzie miał obowiązek wykupu Iworyjczyka w przypadku spełnienia określonych wymagań

Bailly mimo kilku lat spędzonych na Old Trafford nie zdołał przebić się do pierwszego składu

Eric Bailly po sześciu latach żegna się z Old Trafford

The Athletic informuje, że Eric Bailly zaakceptował transfer do Marsylii, która będzie miała obowiązek wykupić gracza Manchesteru United, jeśli zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów i w przypadku rozegrania przez obrońcę określonej liczby spotkań.

Olympique Marsyllia wygrała wyścig o defensora Manchesteru United z West Ham United oraz AS Monaco.

Bailly podpisał nowy kontrakt z United zeszłego lata, który obowiązuje do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok, ale przybycie Lisandro Martineza zepchnęło Bailly’ego w dół hierarchii. Erik ten Hag zdecydowanie bardziej ceni umiejętności Harry’ego Maguire’a, Raphaela Varane’a i Victora Lindelofa.

Bailly dołączył do United z Villarreal w 2016 za około 30 milionów funtów, jednak jego kariera na Old Trafford jest naznaczona licznymi kontuzjami, przez które nie zdołał zaistnieć w klubie z Premier League.

W zeszłym sezonie zaliczył tylko cztery występy w Premier League i chociaż Ten Hag dał mu czas w meczach przedsezonowych tego lata, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej odejdzie z klubu.

