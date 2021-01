Stal Mielec poinformowała o sfinalizowaniu kolejnego transferu przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Beniaminka PKO Ekstraklasy wzmocnił tym razem fiński obrońca Albin Granlund.

31-letni reprezentant Finlandii (19 występów) do Stali przenosi się ze szwedzkiego Orebro SK, w którym występował przez ostatnie trzy lata. W tym czasie rozegrał 65 meczów w tamtejszej ekstraklasie. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Albo IFK, Rovaniemen Palloseura i IFK Mariehamn. Z ostatnim z tych zespołów zdobył mistrzostwo Finlandii i Puchar Finlandii.

– Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być tutaj i grać dla Stali Mielec – powiedział nowy nabytek mieleckiego klubu. Granlund, który gra na prawej stronie defensywy, na pewno może się pochwalić dużym doświadczeniem. W trakcie swojej kariery wystąpił 19 razy w drużynie narodowej. Po raz ostatni wystąpił w październiku ubiegłego roku w meczu Ligi Narodów z Irlandią.

Stal Mielec poinformowała, że umowa zawodnika będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku. Znalazła się w niej również opcja przedłużenia.

Granlund to drugi zawodnik, który zasilił szeregi Stali podczas przygotowań do rundy wiosennej. Wcześniej klub z Mielca potwierdził zakontraktowanie Aleksandar Kolewa. 28-letni bułgarski napastnik, który w przyszłości miał już okazję występować w Mielcu, podpisał z klubem umowę do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia jej o 12 miesięcy.

Prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego Stal zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Nad ostatnim Podbeskidziem ma cztery punkty przewagi. W pierwszym ligowym meczu w 2021 roku drużyna z Mielca zmierzy się u siebie ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie odbędzie się 1 lutego o godzinie 18:00.



