Manchester United w lecie spróbuje sięgnąć po gwiazdę ligowych rywali. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Harry Kane. Garry Neville, ekspert stacji Sky Sports, wypowiedział się na temat snajpera Tottenhamu i jego potencjalnej przeprowadzki na Old Trafford.

Harry Kane w lecie może mienić klubowe barwy

Zainteresowanie napastnikiem Spurs wyrażają Bayern Monachium i Manchester United

Gary Neville twierdzi, że Anglik pasuje do ekipy z Old Trafford

Kane w United? “Byłby świetnym transferem”

Harry Kane w końcu może zmienić otoczenie. Po wieloletniej przygodzie w północnej części Londynu Anglik ma rozważyć możliwość rozstania z Tottenhamem. Które kluby spróbują powalczyć o podpis kapitana reprezentacji Synów Albionu? Do wyścigu o pozyskanie 29-latka stanęli dwaj giganci, Bayern Monachium i Manchester United. Napastnik Spurs ma być otwarty na przenosiny na Old Trafford.

O potencjalnym transferze Kane’a do United wypowiedział się Garry Neville, ekspert stacji Sky Sports. – Harry Kane poprawi grę każdego zespołu w Europie, każdego zespołu na świecie. To wspaniały napastnik i ogromny profesjonalista. Więc byłoby to oczywiste (podpisanie go przez MU). Spójrz na Manchester United, wciąż grają z Anthonym Martialem z przodu, sprowadzili Weghorsta, który jest tylko opcją do końca sezonu i nikim więcej. Stracili Cristiano Ronaldo i Edinsona Cavaniego, co sprawia, że mają duże problemy w ataku – stwierdził były zawodnik Czerwonych Diabłów.

– Nie mają piłkarza, którego mógłbym nazwać klasyczny środkowym napastnikiem, który zapewnia im taką grę, jakiej chce Erik ten Hag. Moim zdaniem muszą sprowadzić dziewiątkę, muszą wydać duże pieniądze na takiego zawodnika – więc Kane byłby świetnym transferem. Ale wyciągnięcie go z Tottenhamu nie będzie łatwe – dodał Neville.