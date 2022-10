fot. PressFocus Na zdjęciu: Edson Alvarez

Chelsea chce jak najszybciej rozwiązać problemy kadrowe w środku pola. Już w najbliższym okienku sfinalizowany ma zostać transfer Edsona Alvareza z Ajaksu Amsterdam, o czym donosi The Athletic. Był on celem londyńczyków już w lecie.

Po sezonie wygasają kontrakty N’Golo Kante i Jorginho

Chelsea chce zatrzymać swoich pomocników, ale przygotowuje się na ich ewentualne odejście

The Athletic przekonuje, że w styczniu do The Blues dołączy Edson Alvarez

Chelsea chce załatać braki kadrowe

Coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach Chelsea przeprowadzi kolejną rewolucję kadrową. Minione lato przyniosło poważne zmiany w defensywie, bowiem odchodzących Antonio Rudigera i Andreasa Christensena zastąpili Kalidou Koulibaly oraz Wesley Fofana. W przyszłym roku podobna transformacja zapowiada się w środku pola.

Po sezonie wygasają bowiem kontrakty N’Golo Kante oraz Jorginho. Londyńczycy chcą kontynuować współpracę ze swoimi zawodnikami, ale nie godzą się na ich żądania dotyczące pensji oraz długości umowy. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie FC Barcelony można się spodziewać, że obaj wkrótce opuszczą Stamford Bridge.

Latem z Juventusu wypożyczony został Denis Zakaria. Nie dostaje okazji do gry, w związku z czym jego dalsza przygoda w Chelsea jest niemal wykluczona. The Blues zamierzają skupić się na innych celach, w tym na Edsonie Alvarezie, który znajdował się na liście życzeń już latem. Wówczas nie udało się doprowadzić transakcji do finalizacji, lecz “The Athletic” przekonuje, że w styczniu ma się to zmienić.

Wraz z początkiem 2023 roku szeregi Chelsea zasili reprezentant Meksyku. Ajax Amsterdam nie zamierza zatrzymywać swojego pomocnika, gdyż polityka klubu zakłada sprzedaż gwiazd w niemal każdym okienku. Londyńczycy chcą doprowadzić operację do końca już teraz, tak aby nie stracić Alvareza na rzecz innego zespołu.

