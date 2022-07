fot. PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Edin Dzeko według najnowszych doniesień mediów znajduje się na celowniku trzech klubów z Serie A. Bośniak może być zmuszony do zmiany barw klubowych po tym, jak do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza dołączył do Romelu Lukaku, a wciąż realny scenariusz zakłada, że szeregi Nerazzurrich zasili Paulo Dybala.

Edin Dzeko wkrótce prawdopodobnie rozstanie się z Interem Mediolan

36-letni piłkarz łączony jest z transferem do trzech ekipy z ligi wloskiej

Największe szanse na pozyskanie Bośniaka ma Monza

Dzeko może trafić do beniaminka

Edin Dzeko zasilił szeregi Interu Mediolan latem 2021 roku, dołączając do aktualnych wicemistrzów Serie A na zasadzie transferu definitywnego z AS Roma. Suma transakcji wyniosła wówczas 1,5 miliona euro.

Tymczasem według najnowszych doniesień FCInterNews.it bardzo możliwe, że doświadczony napastnik wkrótce zmieni pracodawcę. Chętnych na pozyskanie 36-latka nie brakuje.

Dzeko znajduje się na radarze przede wszystkim Monzy. Niemniej głównym celem beniaminka włoskiej ekstraklasy jest Mauro Icardi. Klub zarządzany przez Silvio Berlusconiego chce za wszelką cenę pozyskać do ataku zawodnika z uznanym nazwiskiem.

W kontekście przyszłości Dzeko wymienia się też takie ekipy jak Juventus, czy SSC Napoli. W każdym z wymienionych teamów zawodnik pełniłby jednak rolę drugoplanową. W zespole z Turynu musiałby ustępować miejsca Dusanovi Vlahoviciowi, a szeregach Azzurruch byłby alternatywą dla Victora Osimhena.

Czytaj więcej: Marotta studzi nastroje ws. Dybali. Inter zrezygnuje z Argentyńczyka?