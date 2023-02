fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków kontynuuje działania na rynku transferowym. Hiszpańskie media przekonują, że w drodze do Polski są dwaj piłkarze Realu Saragossa. Wcześniej przedstawiciele Białej Gwiazdy zaznaczali, że konieczne może być jeszcze wzmocnienie dwóch pozycji.

Wisła Kraków ściąga kolejnych zawodników

W drodze do Krakowa są James Igbekeme i Alvaro Raton

Biała Gwiazda poszukiwała wzmocnień między słupkami i w środku pola

Ostatnie zimowe wzmocnienia Białej Gwiazdy?

Wisła Kraków zimą poważnie przebudowała swoją kadrę. Do drużyny dołączyło już sześciu zawodników, w tym pięciu Hiszpanów. Nowe nabytki mają pomóc drużynie nawiązać do ligowej czołówki i powalczyć o awans do Ekstraklasy. Wiosną Biała Gwiazda zdobyła komplet punktów w dwóch dotychczasowych spotkaniach. Władze klubu przekonywały, że przed końcem okienka może dojść do kolejnych ruchów na rynku.

Krakowski klub zakładał, że kolejne transfery zostaną przeprowadzone jedynie w przypadku kontuzji. W ostatnim czasie z gry wypadło dwóch zawodników. Z problemami zdrowotnymi mierzy się Kamil Broda, który jesienią walczył z Mikołajem Biegańskim o miejsce w składzie. Urazu w pierwszym wiosennym spotkaniu nabawił się także Vullnet Basha. Wisła Kraków rozpoczęła więc poszukiwania bramkarza oraz środkowego pomocnika.

Hiszpańskie media przekonują, że w drodze do Polski są dwaj gracze Realu Saragossa. Szeregi pierwszoligowej Białej Gwiazdy mogą zasilić James Igbekeme i Alvaro Raton.

Igbekeme na 27 lat i pochodzi z Nigerii. Pomocnik może pochwalić się sporym doświadczeniem, bowiem na zapleczu La Ligi rozegrał 96 spotkań. W swoim piłkarskim CV ma także występy w Major League Soccer. Raton stoi między słupkami Realu Saragossa od 2016 roku. W obecnym sezonie zagrał w czterech meczach i raz zachował czyste konto.

Zobacz również: