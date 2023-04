Dani Olmo rozmawia z Lipskiem nt. przedłużenia wygasającej 30 czerwca 2024 roku umowy. Jeśli ofensywny pomocnik nie podpisze nowego kontraktu, to Byki będą oczekiwały za jego kartę zawodniczą około 30 milionów euro - podaje Florian Plettenberg.

PressFocus Na zdjęciu: Dani Olmo

Lipsk ma nadzieję, że ostatecznie przekona Daniego Olmo do przedłużenia umowy

Niemiecki klub ostatnio poprawił warunki finansowe propozycji nowego kontraktu

Byki chcą zarobić na swoim piłkarzu 30 mln euro, jeżeli nie dojdzie do prolongaty

Dani Olmo zmieni otoczenie czy będzie kontynuował karierę w Lipsku?

RB Lipsk chce zrobić wszystko, aby przekonać Daniego Olmo do pozostania na Red Bull Arena. Według Floriana Plettenberga, włodarze Byków ostatnio przedstawili ofensywnemu pomocnikowi poprawioną ofertę przedłużenia kontraktu.

W nowej umowie 24-latka miałaby się znaleźć klauzula odstępnego w wysokości 70 milionów euro. Przypomnijmy, że obecne porozumienie pomiędzy stronami kończy się 30 czerwca 2024 roku, dlatego możliwy jest letni transfer playmakera.

Co ciekawe, RB Lipsk w przypadku niedogadania się z piłkarzem ws. nowej umowy jest gotowy sprzedać go za około 30 milionów euro. Co prawda kontrakt 30-krotnego reprezentanta Hiszpanii wygasa już za nieco ponad rok, ale mimo wszystko ta cena w dzisiejszych czasach wydaje się promocją.

Daniemu Olmo bacznie przyglądają się dwaj hiszpańscy giganci – Real Madryt oraz FC Barcelona.