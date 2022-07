PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries ma za sobą udany debiutancki sezon w barwach Interu Mediolan. Holendra spróbują przekonać do siebie Bayern Monachium oraz Manchester United, ale ten chce pozostać w Serie A.

Denzel Dumfries rozegrał dobry sezon w barwach Interu Mediolan

Prawy obrońca zwrócił na siebie uwagę Manchesteru United i Bayernu Monachium

26-latek odmówi jednak obu klubom. Planuje pozostać we Włoszech

Dumfries lojalny wobec Interu

Denzel Dumfries pokazał się na wielkiej scenie podczas Mistrzostw Europy 2021. Jego Holandia dotarła zaledwie do 1/8 finału, ale dał się poznać jako solidny prawy obrońca z ciągiem na bramkę przeciwnika. Inter Mediolan zdecydował, że gracz jest gotowy na kolejny krok. PSV Eindhoven otrzymało za niego niespełna 14 milionów euro.

26-latek nie zawiódł oczekiwań. Rzadko miewał kontuzje, a gdy grał, zapewniał solidny poziom. Do tego udowodnił swoje zdolności do gry ofensywnej. W samej Serie A zanotował pięć bramek i tyle samo asyst. Jego dobra gra zwiększyła też jego wartość na rynku transferowym. Nic dziwnego, że zainteresował sobą wielkie marki. Jak donosi Calciomercato, Manchester United zamierza złożyć ofertę Holendrowi. W ślady Czerwonych Diabłów pójdzie też Bayern Monachium. Prawy obrońca zamierza jednak pozostać w Mediolanie. Ma kontrakt ważny jeszcze przez trzy lata i na ten moment zamierza go wypełnić. Oba wymienione kluby mają jednak większe możliwości finansowe od Interu. Prawi obrońcy o określonej jakości to rzadkość, stąd możliwe, że Dumfries otrzyma ofertę indywidualnego kontraktu z kategorii “nie do odrzucenia”.

