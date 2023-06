Imago/James Fearn Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet wciąż znajduje się w orbicie zainteresowań Tottenhamu Hotspur

Koguty chciałyby zatrzymać Francuza, ale nie zamierzają płacić za niego 12 milionów euro

Duma Katalonii gotowa jest na rozstanie ze stoperem nawet za niższą kwotę

Tottenham gotowy zapłacić 5 milionów za Lengleta

Jeszcze kilka dni temu Tottenham Hotspur opublikował komunikat, w którym poinformował, że Clement Lenglet wróci latem do FC Barcelony. Dla mediów był to klarowny komunikat, że wraz z przybyciem nowego trenera zmieniła się optyka na przyszłość zawodnika, a Koguty nie chcą go wykupić.

Wiele wskazuje na to, że było to jednak zagranie mające na celu obniżenie ceny za Francuza. Tottenham nie chciał zapłacić Barcy za niego 12 milionów euro, jednak jak podaje SPORT, między przedstawicielami obu klubów doszło w ostatnich dniach do spotkania w tej sprawie.

Clement Lenglet's departure would save Barça around €16m in the wage bill.



— @sport pic.twitter.com/HrVdZCnI1z — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 21, 2023

Koguty skłonne są zapłacić za stopera 5 milionów euro. Jako że odejście 28-latka pozwoliłoby zaoszczędzić Dumie Katalonii również spore środki z tytułu jego pensji, klub prawdopodobnie zaakceptuje ofertę. FC Barcelona zapłaciła za niego w 1018 roku 36 milionów euro. Wartość zawodnika drastycznie jednak spadła.

