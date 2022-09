Pressfocus Na zdjęciu: Willy Boly

Nottingham Forest w trakcie letniego okienka transferowego bije absolutne rekordy jeśli chodzi o ilość przeprowadzonych operacji. W czwartek klub poinformował o 19 już wzmocnieniu. Zawodnikiem beniaminka Premier League został Willy Boly.

Nottingham Forest latem skupił się na przebudowie kadry

Z klubem pożegnało się 16 zawodników, a na ich miejsce sprowadzono wielu nowych piłkarzy

W czwartek klub potwierdził 19 już transfer tego lata

Nowym zawodnikiem Nottingham Forest został Willy Boly

Kosmiczne okienko transferowe w wykonaniu Nottingham Forest

Włodarze Nottingham Forest po wywalczeniu awansu do Premier League uznali, że najlepszym sposobem na utrzymanie się w lidze i wywalczenie punktów będzie przebudowanie kadry. Przydała się do tego niemała premia, którą klub uzyskał od ligi tytułem awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Gdy tylko okienko ruszyło, Forest rzucił się na zakupy.

Nottingham Forest przeprowadziło latem aż 18 transferów, a do klubu trafili m.in. Jesse Lingard, Neco Williams, Taiwo Awonyi, czy Morgan Gibbs-White. Nie pomogło to jednak w odnotowaniu satysfakcjonujących rezultatów na starcie rozgrywek. Po 5. kolejkach beniaminek ma na koncie zaledwie cztery punkty i zajmuje 15 miejsce w tabeli Premier League. Uznano więc, że niezbędne będą kolejne wzmocnienia.

Welcome to Nottingham Forest, Willy Boly ❤️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 1, 2022

W czwartek klub poinformował o pozyskaniu zawodnika Wolverhampton Wanderers – Willy’ego Boly. Piłkarz Wybrzeża Kości Słoniowej od dłuższego czasu oczekiwał na transfer i z tego powodu odmówił udziału w ostatnim meczu ligowym z Newcastle. Nie spodobało się do sztabowi szkoleniowemu Wilków, który uznał, że kariera 31-latka na Molineux Stadium dobiegła końca.

Czytaj też: Oficjalnie: mistrz Anglii ma nowego stopera