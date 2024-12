Donnarumma wróci do Serie A? Agent bramkarza PSG zabrał głos

Abaca Press / Alamy, Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Dunnarumma

Donnarumma może opuścić PSG, agent zdradził przyszłość bramkarza

Paris Saint-Germain prowadzi aktualnie rozmowy kontraktowe, aby przedłużyć w klubie pobyt pierwszego bramkarza. Gianluigi Donnarumma ma ważną umowę tylko do czerwca 2026 roku. Choć na ten moment obie strony nie potrafią dojść do porozumienia, to paryżanie wierzą, że uda się im zatrzymać gwiazdę w klubie. W rozmowach nie pomagają na pewno plotki odnośnie rzekomego powrotu reprezentanta Włoch do Serie A.

Niedawno głos ws. przyszłości Donnarummy zabrał agent bramkarza Enzo Raiola. W rozmowie z Radio Sportiva przekazał, że niczego nie można wykluczyć. Mimo że golkiper skupia się na grze w PSG, to w kwestii przyszłości byłby gotów rozważyć powrót do ojczyzny.

– Jego powrót do Serie A? Nigdy nie mów nigdy w piłce nożnej. Przekonamy się w najbliższych latach. Teraz skupia się na Paris Saint-Germain, ale negocjacje w sprawie nowego kontraktu są w toku – powiedział Enzo Raiola w rozmowie z Radio Sportiva.

Donnarumma trafił do PSG w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z Milanu. Łącznie rozegrał w paryskim klubie 130 spotkań, w których 44 razy zachował czyste konto. W bieżących rozgrywkach nie prezentuje zbyt wysokiej formy, przez co wielu kibiców ma do niego duże zastrzeżenia. Włoch podczas pobytu nad Sekwaną sięgnął z klubem trzykrotnie po mistrzostwo Francji. Do tego dołożył dwa triumfy w Superpucharze Francji oraz jeden Puchar Francji.