Everton pragnie zatrzymać kluczowego piłkarza. Zainteresowanie rośnie

Dominic Calvert-Lewin ma ważny kontrakt z Evertonem tylko do 30 czerwca 2025 roku. To chcą wykorzystać inne angielskie kluby - podaje serwis Fichajes.net.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin łączony z Tottenhamem i Newcastle

Kontrakt Dominica Calverta-Lewina z Evertonem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Włodarze The Toffees oczywiście chcą zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, ale póki co strony nie są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. To sprawia, że podczas najbliższego zimowego okienka 27-letni napastnik może być do wzięcia w stosunkowo promocyjnej cenie, a następnego lata na zasadzie wolnego transferu.

Ewentualne sprowadzenie Dominica Calverta-Lewina bez kwoty odstępnego wydaje się nie lada okazją na rynku. Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net” sytuację czołowego zawodnika Evertonu monitorują takie kluby jak Tottenham Hotspur, Newcastle United i Nottingham Forest. Wcześniej doświadczonego piłkarza przymierzano również do dwóch gigantów z Serie A – Juventusu oraz Milanu.

Dominic Calvert-Lewin z powodzeniem występuje w koszulce zespołu The Toffees od sierpnia 2016 roku, gdy przeniósł się na Goodison Park za 1,8 miliona euro z Sheffield United, gdzie snajper stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dotychczasowe statystyki mierzącego 189 centymetrów atakującego na boiskach Premier League prezentują się następująco – 225 meczów, 56 bramek i 15 asyst. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 22 miliony euro.