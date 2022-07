fot. PressFocus Na zdjęciu: Djed Spence

Tottenham jest na dobrej drodze do sfinalizowania kolejnego wyczekiwanego transferu. Lada moment zespół z Londynu wzmocni 21-letni Djed Spence, który opuści tym samym drugoligowe Middlesbrough.

Tottenham bardzo aktywnie działa na rynku transferowym

Do zespołu lada moment trafi Djed Spence, który w poprzednim sezonie grał w Championship

Kwota transferu 21-latka wyniesie niemal 15 milionów euro, a po spełnieniu zapisanych bonusów wzrośnie nawet do 23,5 milionów euro

Tottenham zbroi się przed startem sezonu

Tottenham to jedna z najaktywniej działających na obecnym rynku transferowym ekip na Wyspach Brytyjskich. Drużynę zdążyli wzmocnić już Richarlison z Evertonu, Yves Bissouma z Brighton, Fraser Forster, Ivan Perisić, a także Clement Lenglet, który do Londynu przeniósł się na zasadach rocznego wypożyczenia.

Zespół Antonio Conte nie poprzestaje i uzupełnia kolejne braki kadrowe. Na ostatniej prostej znajduje się transfer Djeda Spencera. Negocjacje z Middlesbrough w sprawie zakupu prawego defensora trwały od dłuższego czasu i wreszcie przyniosły wyczekiwany przełom.

21-latek wyleci w piątek do Londynu, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, transakcja zostanie sfinalizowana. Na sprzedaży utalentowanego zawodnika Middlesbrough zarobi blisko 15 milionów euro, a w przypadku zrealizowana zapisanych w umowie bonusów – kwota wzrośnie do 23,5 milionów euro.

W ubiegłym sezonie Spence zaliczył bardzo udane wypożyczenie do Nottingham Forest, z którym finalnie wywalczył awans do Premier League. Po powrocie do Middlesbrough wiadome było, że prawy defensor nie będzie dłużej występował w Championship.

W kwestii transferu młodzieżowego reprezentanta Anglii Tottenham okazał się najbardziej konkretny, choć musiał rywalizować z równie potężnymi markami. Ściągnięcie 21-latka do siebie rozważał między innymi Bayern Monachium.

