PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria po siedmiu latach występów w stolicy Francji po zakończeniu sezonu odejdzie z Paris Saint-Germain. Francuski gigant nie zamierza bowiem przedłużać wkrótce wygasającego kontraktu z Argentyńczykiem.

Sezon 2021/22 będzie ostatnim Angela Di Marii w barwach Paris Saint-Germain

Klub z Parc des Princes nie chce przedłużać z Argentyńczykiem wygasającego kontraktu

33-letni skrzydłowy spędzi w Paryżu siedem lat

Di Maria nie dostanie nowego kontraktu

Obecna umowa Di Marii z klubem z Parc des Princes obowiązuje do końca obecnego sezonu. Jeszcze niedawno wydawało się, że jej przedłużenie jest przesądzone i to tylko kwestia czasu. L’Equpie informuje jednak, że w siedzibie PSG zmieniono zdanie w kwestii przyszłości Argentyńczyka i nie otrzyma on propozycji nowej umowy. To dość zaskakująca decyzja, bowiem Di Maria pozostaje jednym z ważnych elementów drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino.

33-letni Di Maria tym samym będzie po zakończeniu obecnego sezonu dostępny na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk nadal prezentuje wysoką formą, co sprawia, że może być atrakcyjną opcją dla wielu europejskich klubów.

Doświadczony skrzydłowy w Paryżu występuje od sierpnia 2015 roku, kiedy trafił do PSG za 63 miliony euro z Manchesteru United. Wcześniej na europejskich boiskach reprezentował również barwy Benfiki Lizbona i Realu Madryt.

W paryskim zespole rozegrał do tej pory 284 spotkania we wszystkich rozgrywkach, notując w nich imponującą liczbę 91 zdobytych bramek i 115 asyst.

Zobacz także: Ultrasi PSG bez litości. “Nie rozpoznajemy naszego zespołu, utracił swoje DNA”