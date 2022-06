Pressfocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Wciąż nie wiadomo, gdzie w sezonie 2022/2023 trafi Angel Di Maria. Argentyński skrzydłowy bardzo martwi się o swoją przyszłość w kontekście zbliżających się MŚ 2022.

Angel Di Maria chce szybko znaleźć nowy klub, aby jak najlepiej przygotować się do katarskiego mundialu

Skrzydłowy martwi się bowiem, że długa aklimatyzacja może uniemożliwić wyjazd na MŚ

W grze o 34-latka są wciąż dwa kluby: FC Barcelona i Juventus FC

Di Maria pomógł odzyskać mistrzostwo Francji PSG

Po siedmiu latach gry, Angel Di Maria opuścił PSG. W swoim ostatnim sezonie spędzonym w Parku Książąt zdążył jeszcze pomóc odzyskać paryżanom mistrzostwo Francji. Choć ze względu na kontuzje, grał mniej niż zwykle, to i tak zdołał rozegrać w Ligue 1 26 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował osiem asyst. Władze PSG uznały jednak, że na skrzydło potrzebują kogoś młodszego.

122-krotny reprezentant Argentyny nie może obecnie narzekać na brak zainteresowania. Najczęściej, w kontekście jego transferu, mówi się o FC Barcelona i Juventus FC, ale do konkretów wciąż jeszcze daleko. 34-latka martwi ten stan rzeczy, bo ten chciałby jak najszybciej zmienić klub, aby móc się dobrze przygotować do MŚ 2022, które tym razem, wyjątkowo, odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

Obawy Di Marii

– Jedynym, który może być pewny powołania do kadry na MŚ 2022 jest Leo Messi. Nie wiem po prostu, co się wydarzy za cztery miesiące. Muszę zmienić klub, przystosować się do nowych wymogów, grać regularnie i czuć się dobrze. A to robi dużą różnicę – podzielił się swoimi obawami w rozmowie z TNT Sports.

– W tej chwili zastanawiam się nad wieloma aspektami, ale też skupiam się na rodzinie i wakacjach. Juventus to wielki klub i jeden z najbardziej mną zainteresowanych. Barcelona to także klasowa ekipa, o czym przekonałem się wielokrotnie, grając przeciwko niej – skomentował zainteresowanie Starej Damy i Dumy Katalonii.

