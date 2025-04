Man United obserwuje gwiazdę PSG. Wysłał swoich skautów do Paryża

Manchester United wysłał swoich skautów do Paryża, aby obserwowali oni z wysokości trybun skrzydłowego PSG, Desire Doue - dowiedział się brytyjski portal Stretty News.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Desire Doue zamieni Paris Saint-Germain na Manchester United?

Desire Doue jest bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy Paris Saint-Germain w obecnym sezonie. Podczas trwającej kampanii skrzydłowy rozegrał 47 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył 12 asyst, czym pomógł paryskiej drużynie wygrać mistrzostwo Francji, awansować do finału krajowego pucharu oraz zameldować się w półfinale prestiżowej Ligi Mistrzów. Mimo że kontrakt zdolnego 19-latka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, to włodarze PSG pracują już nad podpisaniem nowej umowy ze swoją gwiazdą.

Działacze francuskiego giganta chcą lepiej zabezpieczyć przyszłość Desire Doue, ponieważ zdają sobie sprawę, że czołowe europejskie kluby mają na oku młodego skrzydłowego. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski serwis „Stretty News” wynika, iż jednokrotny reprezentant Trójkolorowych wzbudził zainteresowanie między innymi Manchesteru United. Co więcej, Czerwone Diabły podobno wysłały swoich skautów do Paryża, aby obserwowali oni z wysokości trybun poczynania tego zawodnika.

Wysłannicy angielskiego potentata byli obecni na ostatnich spotkaniach PSG przeciwko OGC Nice (1:3) oraz FC Nantes (1:1) w ramach Ligue 1. Akurat w tych meczach Desire Doue nie pokazał niczego szczególnego, ale warto dodać, że jego koledzy z drużyny także nie byli w formie. 19-letni atakujący z powodzeniem występuje w barwach zespołu Les Parisiens od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Parc des Princes za 50 mln euro ze Stade Rennes. Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa piłkarza wynosi 60 mln euro.