ANP / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Como chce u siebie Memphisa Depaya

Memphis Depay w najbliższym czasie będzie musiał zdecydować się w sprawie wyboru nowego klubu. Reprezentant Holandii po zakończeniu sezonu odszedł z Atletico Madryt, bowiem jego kontrakt nie został przedłużony. Mimo bezrobocia napastnik nie może narzekać na brak ofert. Holendrem interesuje się kilka klubów z czołowych lig w Europie. Ostatnio do tego grona dołączyć zaskakujący zespół, który w zbliżających się rozgrywkach będzie pełnił rolę beniaminka Serie A.

Jak przekazał Nicolo Schira klub, który zwrócił się do Depaya to Como 1907. Drużyna znad pięknego jeziora Como ma ambitne plany po uzyskaniu awansu na najwyższy szczebel rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. Między innymi władze klubu prowadzą rozmowy z Raphaelem Varanem czy Anthony Martialem. W międzyczasie podpisali umowy z takimi piłkarzami jak Pepe Reina i Pau Lopez.

Mimo zapytania ze strony Como 1907 Memphis Depay nie jest, póki co przekonany do oferty włoskiego zespołu. Niewykluczone, że 30-latek czeka na propozycję ze zdecydowanie lepszego klubu. Nazwisko napastnika reprezentacji Holandii dość często przewija się w kontekście powrotu do Olympique Lyon.

Memphis Depay w poprzednim sezonie w barwach Atletico rozegrał 31 spotkań, w których zdobył 9 goli i zaliczył 2 asysty. W Madrycie grał przez półtora roku, gdy zimą 2023 roku trafił do stolicy Hiszpanii z Barcelony za 3 miliony euro.