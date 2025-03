Dembele namawia gwiazdę Barcelony na transfer do PSG

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele przypomina o Gavim – PSG ruszy po zawodnika Barcelony?

FC Barcelona ponownie staje przed medialnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości Gaviego. Wszystko przez działanie Ousmane Dembele, który na zdjęciu profilowym na Instagramie umieścił wspólne zdjęcie z młodym pomocnikiem Blaugrany. Obaj zawodnicy blisko zaprzyjaźnili się podczas ostatniego sezonu Francuza w Barcelonie, co znacząco wpłynęło na poprawę jego formy sportowej.

Choć może być to jedynie przypadek, działanie Dembele zbiegło się z trudnym momentem Gaviego w klubie. Według mediów, PSG już wcześniej wyrażało zainteresowanie sprowadzeniem Andaluzyjczyka, szczególnie po odejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Teraz paryżanie ponownie mogliby wykorzystać brak regularnej gry Gaviego w Katalonii, aby namówić go do zmiany barw klubowych.

Zobacz wideo: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź (WIDEO)

Jednak sam zawodnik wielokrotnie deklarował chęć pozostania w Barcelonie, podkreślając, że jest gotowy walczyć o swoje miejsce na boisku. Na potwierdzenie tych słów klub w styczniu ogłosił przedłużenie kontraktu Gaviego aż do 2030 roku z ogromną klauzulą wynoszącą miliard euro.

FC Barcelona zapewnia, że Gavi pozostaje kluczowym elementem ich przyszłości, mimo że w obecnym sezonie ma silną konkurencję w środku pola. Młody Hiszpan rywalizuje o miejsce m.in. z Pedrim, Frenkiem de Jongiem, Danim Olmo i Ferminem. Sytuacja może jednak się poprawić po kontuzji Marca Casado, który nie zagra już do końca sezonu. Do tej pory Gavi wystąpił w 26 meczach, spędzając na boisku 917 minut.