Harry Kane jest celem numer jeden dla władz klubu, które teraz według informacji "Bilda" udały się do Londynu na specjalne spotkanie ws. tego transferu. Nie doszło jednak przełomu w negocjacjach pomiędzy klubami.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane tego lata najprawdopodobniej odejdzie z Tottenhamu

Umowa piłkarza wygasa za rok, ale on sam jest zainteresowany wcześniejszym transferem

Wśród zainteresowanych klubów jest m.in. Bayern Monachium

Delegacja Bayernu w Londynie

Od jakiegoś czasu media dość intensywnie rozpisują się na temat ewentualnego transferu Harrego Kane’a do Bayernu Monachium. Klub z Bundesligi nie jest jednak jedynym zainteresowanym, bowiem swoje oferty miało złożyć także m.in. PSG. Jednak wydaje się, że to “Die Roten” są najbardziej zdeterminowani do pozyskania 29-latka.

Piłkarz jest celem numer jeden dla władz klubu, które teraz według informacji “Bilda” udały się do Londynu na specjalne spotkanie ws. tego transferu. Jak przekazał dziennik, doszło do spotkania z prezesem Tottenhamu Danielem Levym, nie było jednak przełomu w negocjacjach pomiędzy klubami. Dziennikarze twierdzą, że klub z Premier League rozważy propozycję w okolicach 100 milionów euro. Strony mają niebawem wrócić do kolejnych rozmów.

