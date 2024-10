Dele Alli dalej na lodzie. Nie przekonał klubu

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Dele Alli

Genoa rezygnuje z Dele Allego

Dele Alli swego czasu był jednym z najlepszych angielskich piłkarzy. Pomocnik błyszczał na boiskach Premier League w barwach Tottenhamu Hotspur, ale w pewnym momencie jego kariera zboczyła z toru. Ostatnim przystankiem do tej pory 28-latka był Everton, ale wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z tym zespołem.

W ostatnich dniach włoskie media obiegła zaskakująca informacja w sprawie Dele Allego. Otóż angielski pomocnik zaczął być łączony z klubem Serie A. Zainteresowanie jego osobą przejawiała Genoa. Zespół ze Stadio Luigi Ferraris kiepsko rozpoczął sezon, przez co zaczął rozpatrywać wzmocnień wśród wolnych agentów. Kandydatem do transferu był właśnie 28-latek.

Nowe informacje w sprawie Dele Allego i Genoi przekazał Nicolo Schira. Włoski dziennikarz zdradził, że klub ze stolicy Ligurii wycofał się z transferu angielskiego pomocnika. Władze ze Stadio Luigi Ferraris nie są przekonani do 28-latka, a sam Alberto Gilardino poszukuje zawodnika do środka pola, który będzie gotowy do gry i nie będzie w tyle z kondycją fizyczną.

Dele Alli swoje ostatnie oficjalne spotkanie rozegrał 26 lutego 2023 roku. Wówczas 37-krotny reprezentant Anglii reprezentował barwy Besiktasu. 28-latek łącznie w barwach tureckiego zespołu rozegrał 15 spotkań, w których strzelił trzy gole.

Sprawdź także: Barcelona znajdzie następcę Lewandowskiego? Mają kandydata