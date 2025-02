Napastnik opuści Chelsea. Zagra w jednym zespole z Neymarem

Deivid Washington zostanie wypożyczony z Chelsea do Santosu - donosi Fabrizio Romano. Tym samym 19-letni napastnik wróci do swojego macierzystego klubu, gdzie zagra razem z Neymarem. Młodzieniec nie miał szans na pierwszy skład w Londynie.

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Deivid Washington

Deivid Washington zostanie wypożyczony do Santosu

Deivid Washington dołączył do Chelsea w sierpniu 2023 roku, ale do tej pory nie wyróżnił się niczym specjalnym. W londyńskim zespole panuje ogromna konkurencja, co bez wątpienia ma wpływ na obecną sytuację 19-letniego napastnika. Dotychczas Brazylijczyk rozegrał rozegrał tylko 3 mecze w pierwszej drużynie, będąc czołowym piłkarzem zespołu rezerw. Utalentowany zawodnik chce jednak zbierać doświadczenie w piłce seniorskiej, dlatego poprosił o zgodę na wypożyczenie.

Wszystko wskazuje na to, że młodzieżowy reprezentant Brazylii dopnie swego, ponieważ aktualnie są finalizowane szczegóły dotyczące powrotu Deivida Washingtona do Kraju Kawy. 19-latek przechodzi właśnie testy medyczne przed zasileniem szeregów Santosu, gdzie piłkarz występował, zanim przeniósł się na Wyspy Brytyjskie. Mierzący 187 centymetry atakujący przeprowadzi się do ekipy Biało-Czarnych na zasadzie transferu czasowego, najprawdopodobniej bez opcji wykupu.

Zatem Deivid Washington będzie dzielił szatnię ze swoim idolem – Neymarem – który kilka tygodni temu ponownie związał się z Santosem. Serwis “Transfermarkt” wycenia młodego napastnika na 9 milionów euro, a Chelsea półtora roku temu zapłaciła za niego 16 milionów euro. Kontrakt snajpera z drużyną Niebieskich obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Warto dodać, że okienko transferowe w Brazylii jest wciąż otwarte, co pozwala na dokonanie opisywanego w tym artykule transferu.