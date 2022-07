Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Chris Richards

Bayern Monachium w trakcie letniego okienka transferowego przechodzi wiele zmian kadrowych. Mistrzowie Niemiec zagwarantowali sobie już cztery transfery, ale pracują także nad sprzedażą niechcianych zawodników. W tym gronie znajduje się Chris Richards, który według dziennikarzy z The Athletic przeszedł już testy medyczne przed dołączeniem do nowej drużyny.

Chris Richards spędził ostatnie dwa sezony na wypożyczeniu do Hoffenheim

Amerykanin wobec transferu Matthijsa De Ligta zdecydował się na odejście z ekipy mistrza Niemiec

Według mediów obrońca przeszedł testy medyczne przed dołączeniem do Crystal Palace

Richards w poszukiwaniu regularnej gry

Zarząd Bayernu Monachium wytypował już całą grupę zawodników, którzy szykowani są do odejścia tego lata z klubu. Wśród nich znajdują się m.in. Marcel Sabitzer, Joshua Zirkzee, Chrisa Richards oraz Bouna Sarr. Wymienieni zawodnicy nie figurują w planach Juliana Nagalesmanna i mają zostać w najbliższym czasie sprzedani.

Bliski opuszczenia Bawarczyków jest już Chris Richards, który przeniesie się do Crystal Palace. Dziennikarze z The Athletic przekazali, że Amerykanin przeszedł już testy medyczne przed transferem do Premier League. Według Davida Ornsteina, Bayern Monachium otrzyma za defensora 12 milionów euro. Kolejne 8 milionów może trafić na konto Die Roten w formie bonusów.

Richards ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Hoffenheim. Dobra postawa Amerykanina i stały rozwój dawały nadzieje na to, że otrzyma on szansę od trenera w najbliższym sezonie. Sytuację skomplikował jednak transfer Matthijsa De Ligta. Wobec przybycia do Monachium Holendra, 22-latek zdecydował się na odejście.

Zobacz również: Pini Zahavi pomoże odejść kolejnemu zawodnikowi Bayernu?