IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo jest łączony z opuszczeniem Barcelony

Urugwajskiego stopera kusi bowiem Bayern Monachium

Barca zapewnia jednak, że chce zatrzymać 24-latka na Camp Nou

Ronald Araujo zostanie w Barcelonie? Tak twierdzi Deco

Bayern Monachium planuje porządnie wzmocnić swoją linię obrony w najbliższych okienkach transferowych. Celem numer jeden Bawarczyków jest Ronald Araujo z Barcelony, za którego trzeba byłoby zapłacić około 100 milionów euro.

Wydaje się jednak, że mistrz Hiszpanii nie myśli o sprzedaży swojej gwiazdy, co ostatnio wyznał dyrektor sportowy klubu – Deco. Sam zawodnik również jest szczęśliwy w stolicy Katalonii i przynajmniej na razie nigdzie się nie wybiera.

– Bayern Monachium chce sprowadzić Ronalda Araujo? Nie rozważamy jego sprzedaży. On nie jest na sprzedaż. To jeden z kluczowych piłkarzy dla przyszłości Barcelony. Pragniemy, aby był szczęśliwy i widać to na co dzień. Nie ma o czym rozmawiać – powiedział Deco w rozmowie ze stacją telewizyjną “Movistar” (cytat za: Fabrizio Romano).