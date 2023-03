PressFocus Na zdjęciu: Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul trafił do Atletico latem 2021 roku za 35 milionów euro

W Madrycie Argentyńczyk rzadko prezentuje jednak dyspozycję znaną z Udinese czy gry w reprezentacji

Juventus chciałby uczynić 28-latka gwiazdą okienka. Stara Dama jest gotowa wydać na pomocnika 40 milionów euro

40 milionów euro wystarczy, by przekonać Atletico?

Rodrigo de Paul trafił do Atletico Madryt latem 2021 roku. Odchodził z Udinese Calcio jako gwiazda Serie A, ktoś, kto z miejsca przebije się do pierwszego składu drużyny. Reprezentant Argentyny jak dotąd nie odnalazł się jednak w pełni w La Lidze. Z rzadka prezentuje tam formę znaną z czasów jego gry we Włoszech czy dla reprezentacji kraju. W listopadzie de Paul na Mistrzostwach Świata w Katarze rozegrał niemal sto procent minut w siedmiu meczach Albicelestes w drodze do wygranego finału.

Po powrocie do Hiszpanii nie zdołał jednak pokazać tego, co na mundialu.

W Serie A wciąż pamiętają jednak, jak fantastycznym zawodnikiem był de Paul. Portal Fichajes donosi, że Juventus jest skłonny zapłacić latem 40 milionów euro za kartę zawodniczą 28-latka. Stara Dama chce uczynić z niego gwiazdę okienka, mającą od początku odmienić grę drużyny. Znając politykę transferową Atletico, sprzedaż Argentyńczyka nie jest wcale wykluczona.

De Paul rozegrał w tym sezonie 25 spotkań dla Rojiblancos we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

