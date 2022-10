PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Liverpool cierpi w tym sezonie na liczne problemy w linii pomocy. Juergen Klopp uważa, że jakościowym wzmocnieniem tej formacji byłby Frenkie de Jong. The Reds najchętniej rozpoczęliby negocjacje w czerwcu, ale istnieje możliwość, że powalczą o pomocnika już zimą.

Aż czterech pomocników Liverpoolu odejdzie z klubu 30 czerwca

W dodatku wielu graczy tej formacji doznaje w tym sezonie kontuzji

The Reds marzą o Frenkiem de Jongu. Możliwe, że powalczą o niego już zimą

Liverpool chce de Jonga, gracz ma podstawy do rozważenia propozycji

Sytuacja Liverpoolu w tym sezonie jest nie do pozazdroszczenia. The Reds rozgrywają najgorszy początek kampanii, odkąd do klubu przyszedł Juergen Klopp. Wielki wkład w te wyniki mają liczne kontuzje. Zwłaszcza wśród pomocników liczba urazów jest zatrważająca. W niedzielnym hicie przeciwko Manchesterowi City zabraknie Arthura, Naby’ego Keity czy Alexa Oxlade’a-Chamberlaina. Na początku sezonu z kontuzją mierzył się też Thiago Alcantara. W dodatku wspomnieni Arthur, Keita, Oxlade-Chamberlain, a do tego James Milner niemal na pewno odejdą z Anfield Road po zakończeniu bieżącego sezonu.

Nic dziwnego, że zespół znad Mersey poszukuje na rynku wzmocnień. Kataloński Sport przekonuje, że Anglicy dołączyli do walki o Frenkiego de Jonga. Holender, pomimo licznych nacisków, pozostał tego lata w Barcelonie. Wówczas najmocniej zabiegał o niego Manchester United. Wygląda na to, że za rok może dojść do bitwy o Anglię na rynku transferowym. Oba wielkie zespoły spróbują bowiem przekonać Frenkiego do przenosin na ich stadion.

Niewykluczone jednak, że Liverpool ubiegnie rywali. W biurach rozważa się bowiem próbę sprowadzenia byłego gracza Ajaxu Amsterdam już zimą, by z miejsca poprawił wyniki drużyny. Sam piłkarz jest ponoć coraz bardziej otwarty na odejście. Liczył, że pozostanie w zespole sprawi, że będzie etatowym członkiem wyjściowego składu. Tymczasem pierwszeństwo w drodze do gry mają Sergio Busquets, Gavi i Pedri. 25-latek najczęściej pojawia się na boisku z ławki rezerwowych.

Frenkie de Jong wystąpił w dziesięciu spotkaniach Barcelony w tym sezonie. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

Czytaj więcej: Powrót obrońcy Barcy, Real w bramce z Łuninem – przewidywane składy na El Clasico.

Real Madryt FC Barcelona 2.35 3.75 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 14:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin