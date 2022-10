PressFocus Na zdjęciu: Vinicius i Karim Benzema

Już o godzinie 16:15 Real Madryt podejmie na Santiago Bernabeu FC Barcelonę. Obie ekipy muszą mierzyć się z istotnymi absencjami, ale i tak na murawie zobaczymy gwiazdy światowego formatu.

W niedzielę o godzinie 16:15 rozpocznie się jeden z najważniejszych meczów na świecie – El Clasico

Zarówno Real Madryt, jak i Barcelona nie podejdą do tego spotkania w optymalnych składach

Prezentujemy przewidywane wyjściowe jedenastki na hitowe starcie

Real Madryt – Barcelona: przewidywane składy

Niedzielne El Clasico będzie miało wielkie znaczenie. Po pierwsze, dla układu tabeli. Barcelona wróciła na fotel lidera po ponad 90 kolejkach, ale Real Madryt depcze jej po piętach. Póki co Blaugrana zajmuje pierwszą pozycję dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Zwycięzca starcia na Santiago Bernabeu wywalczy sobie zatem przewagę nad bezpośrednim rywalem. Ponadto, Duma Katalonii musi udowodnić, że potrafi zdystansować się od fatalnych doświadczeń z Ligi Mistrzów. Niedzielny pojedynek będzie dla niej prawdziwym sprawdzianem dojrzałości. A obie ekipy będą musiały radzić sobie bez wielkich gwiazd.

W ekipie Królewskich zabraknie Thibaut Courtois, który leczy rwę kulszową. Jego miejsce między słupkami zajmie Andrij Łunin. W defensywie zabraknie miejsca dla Antonio Ruedigera, a zagrają tam Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba i Ferland Mendy. Wśród pomocników weteranów – Toniego Kroosa i Lukę Modricia – wspierać będzie Aurelien Tchouameni. Z kolei w ofensywie świetnego Viniciusa i głodnego goli Karima Benzemę uzupełni harujący Federico Valverde.

Większy ból głowy, co do wyjściowej jedenastki, ma Xavi. Trener musi radzić sobie bez Ronalda Araujo, Frenkiego de Jonga, Hectora Bellerina i Memphisa Depaya. Do tego trzeba dodać, że Gerard Pique swoim występem z Interem Mediolan praktycznie wykluczył możliwość występu na Santiago Bernabeu. W bramce stanie, jak zwykle, Marc-Andre ter Stegen. W linii obrony znajdzie się miejsce dla rekonwalescenta, Julesa Kounde. Jeżeli zagra na środku obrony, to po prawej stronie wystąpi Sergi Roberto. Jeżeli nie, w centrum, obok Erica Garcii, najprawdopodobniej zobaczymy Marcosa Alonso. Szansę na lewej stronie otrzyma 18-letni Alejandro Balde. W pomocy nie dojdzie najprawdopodobniej do zaskoczeń i ujrzymy w tej linii Sergio Busquetsa, Gaviego i Pedriego. Z przodu Roberta Lewandowskiego obsługiwać mają zaś Ousmane Dembele i Raphinha. Tacy gracze, jak Jordi Alba, Frenkie de Jong, Ansu Fati czy Ferran Torres mogą otrzymać szansę z ławki rezerwowych.

Przewidywane składy na El Clasico:

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Kroos, Modrić, Tchouameni – Valverde, Benzema, Vinicius

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Garcia, Alonso, Balde – Busquets, Gavi, Pedri – Dembele, Lewandowski, Raphinha

Początek starcia już o godzinie 16:15.

