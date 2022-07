fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong według najnowszych informacji Diario Sport jest gotowy na zmianę klubu, ale nie chce dołączyć do Man Utd. Reprezentant Holandii ma podobno plan, aby zasilić szeregi mistrza Bundesligi.

Frenkie de Jong jest bohaterem jeden z większych sag transferowych tego lata

Holender znajduje się na celowniku Man Utd, ale piłkarz nie chce skusić się na transfer do Premier League

Diario Sport sugeruje, że pomocnik jest zachwycony Bayernem Monachium i chciałby trafić do niemieckiej ekipy

De Jong marzy o transferze do Bayernu?

Frenkie de Jong jest jednym z głównych celów Man Utd na trwające okno transferowe. Kłopot w tym, że zawodnik nigdy nie miał chęci, aby trafi do angielskiej ekipy. Tak naprawdę de Jong nie rozważał żadnych opcji z Premier League, nawet gdy rozstawał się z Ajaxem w 2019 roku.

Najnowsze wieści Diario Sport sugerują z kolei, że de Jong jest zafascynowany tym, co ma miejsce w Bayernie Monachium. Piłkarzowi nie tylko imponuje styl gry drużyny z Niemiec, ale też ciągła walka o najwyższe cele Bawarczyków.

Zobacz także:

Ważne dla de Jonga ma być także to, że blisko dołączenia do Bayernu jest Matthijs De Ligt, z którym zawodnik się przyjaźnił, gdy obaj grali razem w Ajaxie. Defensor Juve może trafić do teamu z Allianz Arena za 80 milionów euro.

Kłopotem przy finalizacji transakcji z udziałem holenderskiego pomocnika mogą być jednak ewentualne negocjacje między Bayernem a Barcą. Tajemnicą Poliszynela jest, że po transferze Roberta Lewandowskiego relacje między klubami nie są dobre.

