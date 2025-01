fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong w Arabii Saudyjskiej? Temat na letnie okienko

Frenkie de Jong ma przed sobą kluczową decyzję dotyczącą przyszłości. Barcelona jest zdeterminowana, aby jak najszybciej wyjaśnić kwestię dotyczącą jego wygasającej w 2026 roku umowy. Klub chce go zatrzymać, ale na innych warunkach – gwiazdor musiałby się zgodzić na obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia. Co więcej, liczy na to, że ten określi się jeszcze przed końcem sezonu, gdyż w innym wypadku zostanie sprzedany. Blaugrana nie zamierza dopuszczać do sytuacji, w której będzie istniało realne zagrożenie, że ten opuści ją za darmo.

Na niekorzyść de Jonga działa także fakt, że Hansi Flick niespecjalnie ufa jego umiejętnościom. Ten długo pozostawał poza grą, gdyż leczył kontuzję, a po powrocie do zdrowia jest głównie rezerwowym. Niemiecki szkoleniowiec wystawił go w kilku meczach, lecz ten nie zaprezentował się wystarczająco dobrze.

Podczas letniego okienka może dojść do definitywnego rozstania. O de Jongu poważnie myśli Al-Ittihad, a dokładniej dyrektor sportowy Ramon Planes. W przeszłości Hiszpan był działaczem właśnie Blaugrany, a teraz buduje potęgę w Arabii Saudyjskiej. Holender to jeden z jego celów transferowych przed przyszłym sezonem.

Ramon Planes – dyrektor sportowy Al-Ittihad chce latem sprowadzić Frenkie'ego de Jonga. [@victor_nahe] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 26, 2025

Pod względem sportowym de Jong z pewnością wolałby zostać w Europie, natomiast w Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na najlepsze pieniądze, zapewne nawet większe niż w Barcelonie.