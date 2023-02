PressFocus Na zdjęciu: Davo

Davo nie jest już zawodnikiem Wisły Płock. Hiszpan na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do belgijskiego KAS Eupen. To piętnasta drużyna tamtejszej Jupiler Pro League.

Ogromne osłabienie Wisły Płock

“Nafciarzy” opuścił najlepszy strzelec – Davo

Hiszpan trafił do belgijskiego zespołu KAS Eupen

Davo po pół roku opuszcza Ekstraklasę

Wisła Płock za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowała o transferze Davo do KAS Eupen. 28-letni Hiszpan przeprowadza się do Belgii na zasadzie transakcji definitywnej, jednak nie znamy szczegółów tego transferu. Nowa drużyna ofensywnego zawodnika to obecnie piętnasty zespół Jupiler Pro League.

Skrzydłowy lub napastnik był jedną z największych gwiazd Ekstraklasy w rundzie jesiennej. Mierzący 178 centymetrów wzrostu atakujący zdobył 9 goli i zanotował 3 asysty na boiskach naszej ligi, dzięki czemu przewodzi w klasyfikacji strzelców. Na drugim miejscu z niemal identycznym dorobkiem jest Said Hamulić, który także wyjechał z Polski.

Bośniacki snajper zdecydował się na przeprowadzkę ze Stali Mielec do francuskiej Tuluzy. Pod wspomnianą dwójką znajdują się Marc Gual, Jesus Imaz oraz Kamil Grosicki (wszyscy po 8 bramek). Antonio David Alvarez Rey znany jako po prostu Davo przed przenosinami do ekipy popularnych “Nafciarzy” przywdziewał koszulkę Ibizy.

Hiszpański skrzydłowy lub napastnik jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 1,2 miliona euro.

