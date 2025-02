Borussia finalizuje transfer szwedzkiego talentu. Kovac działa na rynku

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Daniel Svensson o krok od Borussii Dortmund

W ostatnim czasie doszło do zmiany na ławce trenerskiej Borussii Dortmund. Nuri Sahin i jego asystent Łukasz Piszczek zostali zwolnieni, natomiast na nowego szkoleniowca drużyny BVB mianowano Niko Kovaca. Co prawda, okno transferowe zamyka się już jutro, ale chorwacki menedżer liczy, że otrzyma kilka wzmocnień składu jeszcze przed wybiciem godziny zero. 53-latek podobno chciałby zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy.

Wszystko wskazuje na to, że Niko Kovac postawi na swoim i na Signal Iduna Park trafi nowy boczny defensor. Jak ujawnił Patrick Berger ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”, Borussia Dortmund porozumiała się z Danielem Svenssonem w kwestii warunków kontraktu indywidualnego. Niektóre źródła twierdzą, że 22-letni Szwed jest już w drodze do Niemiec, co oznaczałoby, że aktualny klub zawodnika – FC Nordsjaelland – zgodził się na transfer.

W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu za nieujawnioną kwotę. Zdolny wahadłowy jest wyceniany na niespełna 6 milionów euro. Warto dodać, że blisko przeprowadzki do niemieckiego giganta są również Rayan Cherki z Olympique’u Lyon oraz Carney Chukwuemeka z Chelsea. Ekipa BVB na półmetku sezonu zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli, mając na swoim koncie 29 punktów, co na pewno jest negatywnym zaskoczeniem.

