Dani Olmo wyceniony przez Lipsk. Tyle musi zapłacić Barcelona

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Barcelona: tylko za taką kwotę Lipsk sprzeda Olmo

FC Barcelona w tym okienku chce sprowadzić dwóch konkretnych zawodników. Na celowniku Blaugrany znaleźli się Inaki Williams i Dani Olmo. Jednak wydaje się, że Duma Katalonii zdoła przeprowadzić tylko jeden z wymienionych wyżej ruchów. Athletic Bilbao usilnie próbuje zatrzymać swoją gwiazdę, która ponoć podjęła już ostateczną decyzję, natomiast RB Lipsk jest otwarty na negocjacje.

Przeprowadzka Olmo na Camp Nou wydaje się realna. Reprezentant Hiszpanii chętnie dołączy do drużyny Hansiego Flicka. Do finalizacji rozmów brakuje porozumienia obu klubów. Zostanie ono osiągnięte wtedy, gdy Barca zapłaci ustaloną przez Niemców kwotę. 26-latek został wyceniony przez Lipsk, o czym informuje Mundo Deportivo.

60 milionów euro – tyle będzie kosztował Dani Olmo. RB Lipsk nie zamierza akceptować ofert, które są niższe. Kontrakt wychowanka Blaugrany obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, że Byki nie muszą spieszyć się z jego sprzedażą. Niemcy nie wykluczają transferu swojej gwiazdy do innego klubu, ale Barca jest najbardziej zdeterminowana i to najprawdopodobniej jej szeregi zasili ofensywny pomocnik.