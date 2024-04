Aflo / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo budzi zainteresowanie na rynku

Gwiazdor RB Lipsk obrał swój cel

Hiszpan chce zagrać w Premier League

Dani Olmo chce zagrać w Premier League

Dani Olmo to piłkarz, którego podziwia wielu kibiców i trenerów. Hiszpan większość sezonu 2023/2024 stracił z powodu kontuzji, ale gdy już grał, to niejednokrotnie potwierdzał swoją jakość. Udowadniają to statystyki, bo skrzydłowy ma na koncie osiem goli i pięć asyst.

Od dłuższego czasu Dani Olmo jest łączony z opuszczeniem RB Lipsk. Zawodnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym i niewykluczone, że w letnim oknie zmieni barwy klubowe.

Do najnowszych informacji na temat piłkarza dotarł Christian Falk, dziennikarz niemieckiego Bilda. Według niego Dani Olmo marzy o transferze do Premier League, a w gronie kandydatów do zatrudnienia Hiszpana wymienia się: Chelsea, Manchester United i Tottenham Hotspur.