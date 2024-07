Dani Olmo o krok od wielkiego transferu. Trwają zaawansowane rozmowy

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo o krok od transferu do Manchesteru City

Ostatnie dni znacząco zwiększyły zainteresowanie wokół Daniego Olmo, który po kontuzji Pedriego stał się arcyważną postacią reprezentacji Hiszpanii. Ofensywny pomocnik RB Lipsk zdobył decydującą bramkę w półfinale Euro 2024 z Francją, a na całym turnieju zanotował łącznie trzy trafienia i dwie asysty.

Gwiazdor od dłuższego czasu znajdował się na radarze największych klubów w Europie. Szczególnie dużo mówiło się o potencjalnych przenosinach do Barcelony. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że Dani Olmo przeniesie się do Premier League.

Jak poinformował serwis Football Insider, liderem w wyścigu o Hiszpana jest Manchester City. Klub z Etihad Stadium zintensyfikował działania i chce dokonać transferu do 20 lipca. Jest to kluczowa data, ponieważ wtedy wygasa klauzula wykupu, która opiewa na 60 milionów euro. Później RB Lipsk mógłby postawić dużo większe warunki.

Dani Olmo może wypełnić lukę po Julianie Alvarezie. Argentyńczyk często był wystawiany za plecami Erlinga Haalanda, ale teraz liczy na odejście. Napastnik chciałby odgrywać ważniejszą rolę w drużynie i według hiszpańskich informatorów rozpoczął negocjacje z Atletico Madryt.

Styl gry Daniego Olmo idealnie pasuje do filozofii Pepa Guardioli. Pomocnik lubi grę krótkimi podaniami i zawsze wykazuje sie aktywnością w ofensywie. Wydaje się, że Man City może dokonać naprawdę znaczącego wzmocnienia.

