Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich nie tylko z powodu niezwykłej skuteczności, ale też niepewnej przyszłości. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, sugerujące, że reprezentant Polski w trakcie najbliższego okienka transferowego zmieni barwy klubowe. Najnowsze informacje w sprawie kapitana Biało-czerwonych pojawiły się na łamach Daily Mail.

32-latek wyceniany na 52 miliony funtów

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Wydaje się jednak, że najbliższa sesja transferowa może być ostatnią okazją dla Bawarczyków na zarobienie kroci na Polaku. Chętnych na Lewego nie brakuje, a i cena wywoławcza za niego do małych nie należy, bo wynosi 52 miliony funtów, czytamy na łamach Daily Mail.

Menedżer reprezentujący interesy reprezentanta Polski Pini Zahavi podobno już otrzymał kilka ofert, które są analizowane. Nie od dzisiaj wiadomo, że zawodnikowi marzy się transfer do Realu Madryt. Ciekawe jest też to, że zwolennikiem transferu z udziałem Lewandowskiego jest trener Królewskich Zinedine Zidane. Hiszpańskie media donoszą, że Francuz wolałby bardziej polskiego napastnika, niż przymierzanego również do madryckiej ekipy Erlinga Haalanda.

Lewy coraz bliżej Złotego Buta

Gdyby transakcja z udziałem Polaka do Realu stała się faktem, Lewandowski byłby kolejnym po Jerzym Dudku zawodniku w szeregach Królewskich. Tym samym przez mniej więcej rok ofensywny tercet Los Blancos mógłby się składać z: Karima Benzemy, Edena Haazarda i Roberta Lewandowskiego. Z kolei latem 2022 roku do Realu miałby trafić Kylian Mbappe, który już od dawna jest celem numer jeden dla Królewskich. Mistrzowi świata z 2018 roku umowa z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca 2022 roku, więc mógłby zakotwiczyć w zespole z Madrytu na zasadzie wolnego transferu.

Zanim jednak Mbappe trafi do Realu, to za gole w tej drużynie miałby odpowiadać Lewy. Polski snajper uchodzi za maszynkę do zdobywania bramek. Tylko w tym sezonie zawodnik zdobył 43 bramki, z czego 36 w Bundeslidze, zmierzając pewnym krokiem po Złotego Buta.

W kontekście transferu do madryckiej ekipy o Lewandowskim mówi się praktycznie od 2013 roku.

