Czubak odszedł z Arki. Został zaprezentowany w nowym klubie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak sprzedany do Belgii

Karol Czubak od dłuższego czasu był łączony z transferem. Mimo wszystko dużo wskazywało na to, że walcząca o Ekstraklasę Arka Gdynia zdoła zatrzymać go do końca obecnego sezonu. Jednak w ostatnich dniach narracja wyraźnie się zmieniła. 25-latek miał odejść, jeżeli pojawi się konkretna oferta. Taka napłynęła z Belgii. Były zawodnik Widzewa Łódź postanowił zrezygnować z rywalizacji o awans i przeniesie się do ekipy, która drży o utrzymanie w lidze.

Nowym klubem Czubaka będzie KV Kortrijk. To przedostatnia drużyna Jupiler League. De Kerels po 23 kolejkach mają na koncie tylko 19 punktów i aktualnie znajdują się w grupie spadkowej. Zespół z Guldensporen Stadion zdobył tylko 18 bramek, a więc pod tym względem jest drugą najgorszą drużyną w stawce.

Król strzelców Fortuna 1. Ligi z sezonu 22/23 (21 trafień) ma odmienić ofensywę Kortrijk i zwiększyć szanse ekipy Yvesa Vanderhaeghe na utrzymanie w krajowej elicie. W tej chwili w kadrze znajduje się łącznie czterech środkowych napastników. Thierry Ambrose ma na koncie dwa gole i dwie asysty, Nacho Ferri sześć goli i asystę, a Mounaïm El Idrissy zero goli i zero asyst.

𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗧𝗦 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗞𝗩𝗞



Karol Czubak is de volgende versterking voor KVK! De Poolse spits tekent een contract in het Guldensporenstadion tot en met juni 2027. 🇵🇱✍️



📝Lees alle info via de link ⬇️https://t.co/TQr2UXhazy#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/SvmnSUc2b1 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 29, 2025

Czubak w tym sezonie w 19 meczach Betclic 1. Ligi strzelił 14 goli. W tej chwili jest najlepszym strzelcem rozgrywek. Drugie miejsce zajmuje Angel Rodado, który zdobył 13 bramek.