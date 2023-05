fot. PressFocus Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda uzbierał w sezonie 2022/2023 20 trafień oraz 3 asysty

Belgijski napastnik cieszy się poważnym zainteresowaniem wśród uznanych klubów

Władze Lens oczekują za swoją gwiazdę nawet 35 milionów euro

Lens straci gwiazdę przed grą w Lidze Mistrzów?

RC Lens wytrzymało ciśnienie i zwieńczyło fantastyczny sezon zdobyciem wicemistrzostwa Francji. Ekipa z północnej części kraju długo deptała po piętach Paris Saint-Germain, notując fantastyczną serię wygranych. Ostatecznie to zdecydowanie bogatsi paryżanie sięgnęli po tytuł.

Nie ulega wątpliwościom, że latem w Lens może dojść do kilku rozstań. Największe gwiazdy generują poważne zainteresowanie ze strony mocniejszych i bardziej uznanych marek.

Świetny sezon daje przepustkę do hitowego transferu Loisowi Opendzie, autorowi dwudziestu trafień w Ligue 1. Belgijski snajper zajął czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców, ustępując jedynie Kylianowi Mbappe, Alexandre’owi Lacazette’owi oraz Jonathanowi Davidowi.

Teraz Openda może dołączyć do zespołu z wyższej półki. Na swoich radarach mają go Milan oraz Atletico Madryt, a wiele wskazuje na to, że nie są to jedyne zainteresowane kluby. Niebawem do Lens powinny spłynąć pierwsze oferty.

Działacze wicemistrza Francji zdają sobie sprawę z trudnej pozycji negocjacyjnej i nie wykluczają odejścia 23-latka. Wyceniany jest on nawet na 35 milionów euro.

