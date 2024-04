Johan Bakayoko to jeden z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych na rynku transferowym. Pozyskanie 21-letniego Belga sonduje między innymi Crystal Palace - dowiedział się Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Johan Bakayoko

Johan Bakayoko przejdzie do Crystal Palace?

Wydaje się, że najbliższe letnie okienko transferowe to idealny moment dla Johana Bakayoko na zrobienie kolejnego kroku naprzód w swojej karierze. Wszystko więc wskazuje na to, iż prawoskrzydłowy po bardzo udanym sezonie (12 goli i 14 asyst) wreszcie opuści PSV Eindhoven. Niezwykle utalentowany 21-latek od dawna wzbudza zainteresowanie na rynku – na swojej liście perspektywicznego piłkarza ma kilku europejskich gigantów.

Co ciekawe, potentatów niespodziewanie może pogodzić… Crystal Palace. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanymi przez Ekrema Konura, to włodarze Orłów planują podjąć rozmowy z holenderskim klubem w sprawie potencjalnego transferu Johana Bakayoko. Jedenastokrotny reprezentant Belgii wcześniej był łączony z większymi drużynami – Liverpoolem, Paris Saint-Germain oraz Tottenhamem Hotspur.

Ekipie z Selhurst Park nie będzie więc łatwo przekonać zawodnika do przeprowadzki do południowego Londynu. Johan Bakayoko do akademii PSV Eindhoven przeniósł się w 2019 roku ze szkółki Anderlechtu Bruksela. W pierwszym zespole popularnych Rolników z powodzeniem gra od 2022 roku.