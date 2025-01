Cracovia oddała pomocnika za granicę. Klub potwierdził wypożyczenie

Cracovia poinformowała, że Michał Rakoczy został wypożyczony do MKE Ankaragucu. Turecki klub ma opcję wykupu pomocnika po zakończeniu rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Michał Rakoczy wypożyczony do MKE Ankaragucu

Michał Rakoczy w bieżącym sezonie pełni rolę rezerwowego w Cracovii. W dziewięciu występach na poziomie PKO Ekstraklasy pomocnik nie zdobył żadnej bramki, a od października zmagał się z kontuzją, przez którą nie pojawił się już na boisku. Na murawie spędził w sumie 233 minuty.

W sobotę krakowski klub przekazał, że Rakoczy do końca obecnego sezonu będzie zawodnikiem MKE Ankaragucu, do którego przechodzi na zasadzie wypożyczenia. Turecki klub zyskał także opcję wykupu pomocnika po zakończeniu obecnych rozgrywek. 22-latek kończy etap w Cracovii, w której rozegrał 111 meczów, zdobywając 17 goli i notując osiem asyst. W 2020 roku piłkarz zdobył z Pasami Puchar Polski.

Ankaragucu, do którego dołączył Rakoczy, to zespół występujący na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji. Klub z Ankary zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Warto dodać, że ofensywny zawodnik do momentu odniesienia kontuzji w zeszłym roku, regularnie występował w młodzieżowej reprezentacji Polski, gdzie zdążył rozegrać 17 meczów i zdobyć trzy bramki.