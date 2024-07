Cracovia może dokonać kolejnego ciekawego transferu. Nowym piłkarzem Pasów ma zostać według informacji "Sport Expressen" Amir Al-Ammari. Jest to 26-letni pomocnik ekipy Halmstads BK

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

28 występów w reprezentacji Iraku

Jak do tej pory Cracovia w czasie trwania letniego okienka transferowego potwierdziła kilka ciekawych ruchów transferowych. Ostatni z nich, sprowadzanie doświadczonego napastnika, który ostatnio związany był ze Slavią Praga miał miejsce dzisiaj. Z kolei wczoraj popularne pasy potwierdziły także ruch Henricha Ravasa do swojego zespołu. Wcześniej także miały miejsce ciekawe wzmocnienia, jak chociażby Bartosz Biedrzycki z Polonii Warszawa.

Niemniej, okazuje się, że to prawdopodobnie nie jest koniec ofensywy transferowej pod Wawelem. Wszystko bowiem przez informacje przekazane przez “Sport Expressen”. Dziennikarze ze Szwecji przekazali, że do Cracovii ma trafić niejaki Amir Al-Ammari z ekipy Halmstads BK. Jest to 26-letni pomocnik z Iraku, który w trwającym sezonie rozegrał 11 spotkań i zdobył w nich jednego gola i zanotował dwie asysty. Na swoim koncie ma także 28 występów dla swojej reprezentacji.

Amir Al-Ammari (Halmstads BK) ma przenieść się do Cracovii 🇸🇪🇵🇱



26-letni pomocnik, niezły rozgrywający, jeszcze lepszy w odbiorze i i destrukcji, kluczowa postać klubu, reprezentant kraju. Na papierze naprawdę niezły transfer.



[@SportExpressen] pic.twitter.com/5MA2kiXheR — Szwedzka Piłka 🇸🇪 (@SzwedzkaP) July 15, 2024

Dobrą opinię o piłkarzu wystawił profil “Szwedzka Piłka” na platformie X (dawniej Twitter). Napisano o największych atutach Al-Ammariego. Niezły rozgrywający, jeszcze lepszy w odbiorze i i destrukcji, kluczowa postać klubu, reprezentant kraju. Na papierze naprawdę niezły transfer – czytamy.

Czytaj więcej: Kłopoty z transferem napastnika Legii! Chciał zmienić warunki umowy