Cracovia prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Henricha Ravasa - donosi Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl. W styczniu Słowak trafił do Stanów Zjednoczonych z Widzewa Łódź.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Henrich Ravas

Cracovia szykuje duży transfer bramkarza

Cracovia bardzo długo nie mogła sobie zapewnić utrzymania w Ekstraklasie. W końcu udało się tego dokonać, dlatego trener Dawid Kroczek otrzyma szansę prowadzenia drużyny również w sezonie 2024/2025. Kibice Pasów nie są szczególnie zadowoleni z dotychczasowych działań na rynku transferowym. Po słabych miesiącach zespół wymaga wzmocnień, a tymczasem nie sprowadzono jeszcze żadnego piłkarza o bardzo dużej jakości. Lada chwila może się to zmienić, bowiem Samuel Szczygielski przekonuje, że Cracovia dopina transfer znanego bramkarza.

Do klubu z Krakowa miałby przenieść się Henrich Ravas, który jeszcze jesienią poprzedniego sezonu występował w Widzewie Łódź. W styczniu 2024 roku za kwotę ponad miliona euro trafił do New England Revolutions. Nie udało mu się jednak podbić Stanów Zjednoczonych, z czasem tracąc miejsce w pierwszym składzie. Cracovia próbuje wykorzystać niepewną sytuację Ravasa i prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie jego transferu.

Cracovia poszukuje bramkarza, który będzie pewnym numerem jeden. Przez większość poprzedniego sezonu bronił Sebastian Madejski, który na kilka kolejek przed końcem został posadzony na ławce rezerwowych przez Lukasa Hrosso. Jego już w drużynie nie ma, stąd plan na sprowadzenie nowego golkipera.

Ravas grał w Widzewie w latach 2022-2024. Szybko wyrósł na jednego z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy, co zaowocowało dużym transferem.