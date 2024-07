Co dalej z karierę Krychowiaka? Wiadomo, gdzie może zagrać

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak zostanie w Arabii?

Nie jest tajemnicą, że kariera Grzegorza Krychowiaka w ostatnich latach dość mocno przystopowała. Właściwie można powiedzieć, że od momentu transferu do Paris Saint-Germain, Polak zalicza stały zjazd. Wiadomo też, że były reprezentant Polski jest coraz bliżej zakończenia swojej przygody z piłką. Pomocnik ma już bowiem 34-lata i wiele wskazuje na to, że najbliższe rozgrywki będą jego ostatnimi lub jednymi z ostatnich.

Niemniej Krychowiak od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu po tym, jak jego Abha FC spadła z Saudi Pro League. Polak opuścił zespół i poszukuje nowego pracodawcy. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że mógłby on wrócić do Europy i zagrać w klubie z niższych lig w Anglii, ale ten temat – mówiąc kolokwialnie – się wysypał. A właściwie to będąc bardziej precyzyjnym, okazał się medialną spekulacją.

Teraz nowe informacje ws. transferu Grzegorza Krychowiaka przekazał Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty”. Według dziennikarza pomocnikiem mają być zainteresowane klubu z Zatoki Perskiej. Mowa tu o zespołach z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie wiadomo jednak nic o żadnej konkretnej drużynie.

