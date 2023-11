Talent Claudio Echeverriego ujrzał światło dzienne podczas mistrzostw świata do lat 17. Dzięki znakomitej formie na turnieju młody Argentyńczyk znalazł się na celowniku topowych europejskich marek. Klauzula odejścia 17-latka z River Plate wynosi 25 milionów euro - informuje Nicolo Schira.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Topowe europejskie marki przygotowują się do walki o Claudio Echeverriego

Argentyńczyk znalazł się na celowniku m.in. PSG, Realu Madryt czy Manchesteru City

Potencjalny transfer 17-latka z River Plate będzie wynosił 25 milionów euro

Claudio Echeverri nie może narzekać na brak zainteresowania

W niedzielny poranek Nicolo Schira przekazał nowe transferowe wieści. Otóż Claudio Echeverri wzbudził zainteresowanie gigantów futbolu. O sprowadzenie 17-latka z River Plate powalczą takie kluby jak: PSG, Real Madryt, Manchester City, Juventus, Milan, Benfica, Inter czy Atletico Madryt.

Zainteresowani transferem argentyńskiego pomocnika będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Klauzula odejścia Echeverriego wynosi 25 milionów euro. Nie jest to mała kwota, ale adekwatna do talentu i umiejętności piłkarskich 17-latka.

Zawodnik RIver Plate obecnie przebywa wraz z Argentyną U17 na mundialu. Podczas tego turnieju kibice mogli ujrzeć na własne oczy, jak wielki potencjał w nim drzemie. Claudio Echeverri najlepsze spotkanie rozegrał w półfinale z Brazylią. Wówczas niemal w pojedynkę pokonał “Canarinhos” strzelając aż trzy gole.

