IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Claudio Echeverri jest rozchwytywany na rynku transferowym

Wszystko wskazuje na to, że wyścig o podpis zdolnego piłkarza wygra Manchester City

River Plate na sprzedaży pomocnika zarobi 25 mln dolarów

Claudio Echeverri o krok od Manchesteru City

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Gastona Edula z telewizji “TyC Sports” Claudio Echeverri jest o krok od dołączenia do Manchesteru City. The Citizens za zapewnienie sobie praw do karty zawodniczej utalentowanego 17-latka zapłacą około 25 milionów dolarów.

Co ważne, ofensywny pomocnik przez najbliższe 6-12 miesięcy pozostanie w dotychczasowym klubie na zasadzie wypożyczenia. River Plate powinno więc być bardzo ukontentowane warunkami tej transakcji.

Przypomnijmy, że Claudio Echeverri wcześniej był poważnie przymierzany do Barcelony, ale hiszpański zespół z uwagi na problemy z przestrzeganiem finansowego fair play nie mógł pozwolić sobie na ten transfer. Reprezentant Argentyny na MŚ U-17 w Indonezji strzelił 5 bramek i zaliczył 1 asystę.