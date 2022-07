Giganci Premier League powalczą o talent z Aston Villi

PressFocus Na zdjęciu: Carneya Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka znalazł się na radarze Arsenalu oraz Liverpoolu. Media spekulują, że 18-letni talent z Aston Villi może zostać sprzedany tego lata.

Kontrakt Chukwuemeki z Aston Villą wygasa w czerwcu 2023 roku, więc klub z Villa Park może być zmuszony do sprzedaży swojego utalentowanego zawodnika latem tego roku, aby uniknąć jego odejścia jako wolnego zawodnika za rok. Jeśli reprezentant Anglii będzie nadal odmawiał podpisania nowej umowy, Aston Villa może mieć niewiele do powiedzenia na temat zatrzymania go w klubie.

Według talkSPORT.com, Liverpool i Arsenal są jednymi z kilku klubów wykazujących zainteresowanie gwiazdą Aston Villi i nie jest zaskoczeniem, że właśnie te dwie drużyny celują w tak perspektywicznego gracza.

Liverpool słynie w ostatnich latach z poszukiwań na rynku transferowym młodych i utalentowanych zawodników, którzy znacznie wyróżniają się na tle swoich rówieśników. Calvin Ramsay i Fabio Carvalho już przybyli na Anfield Road, a Chukwuemeka już wkrótce może dołączyć do tego grona.

Arsenal stosuje podobną strategię transferową, ale zwykle celuje w młodszych graczy, którzy mogą później wskoczyć bezpośrednio do pierwszego składu. Ramsay i Carvalho prawdopodobnie będą uczestniczyć w treningach pierwszego zespołu The Reds, ale jest mało prawdopodobne, że będą graczami regularnie występującymi w podstawowej jedenastce.

Kanonierzy w ostatnich latach skupiali się na takich zawodnikach jak Aaron Ramsdale, Gabriel czy Martin Odegaard, którzy nadal są uważani za młodych piłkarzy, ale od razu potrafili przebić się do wyjściowego składu.

