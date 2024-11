Christopher Nkunku byłby zainteresowany transferem do Manchesteru United, jeśli otrzymałby zapewnienie gry w pierwszym składzie - podaje Football Insider.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Manchester United sprowadzi Christophera Nkunku?

Christopher Nkunku nie pełni funkcji podstawowego napastnika Chelsea w obecnym sezonie. Enzo Maresca zdecydowanie częściej stawia na Nicolasa Jacksona, który jest pierwszym wyborem włoskiego szkoleniowca. W związku z tym francuski snajper poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. 26-latek przeprowadzając się do Londynu liczył bowiem na odgrywanie kluczowej roli. Na początku przeszkodziła mu w tym poważna kontuzja, a aktualnie po prostu przegrywa rywalizację.

Gdyby Christopher Nkunku zdecydował się na odejście z drużyny The Blues, to mógłby liczyć na bardzo miękkie lądowanie. Zainteresowanie wychowankiem Paris Saint-Germain wykazuje bowiem między innymi Manchester United. Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski serwis “Football Insider” reprezentant Francji byłby chętny na przenosiny do zespołu Czerwonych Diabłów, ale pod warunkiem, że otrzymałby od Rubena Amorima zapewnienie gry w wyjściowym składzie.

Cofnięty napastnik lub ofensywny pomocnik przywdziewa koszulkę Chelsea od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Stamford Bridge za 60 milionów euro z Lipska. Dziesięciokrotny reprezentant Trójkolorowych w barwach ekipy Niebieskich rozegrał łącznie 31 meczów, zdobył 13 bramek i zanotował 1 asystę. Warto dodać, że mierzący 177 centymetrów atakujący dostaje szanse od Enzo Mareski w rozgrywkach Ligi Konferencji.