Christopher Nkunku ma kolejną opcję. Nie tylko Bayern Monachium

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Manchester United monitoruje sytuację Christophera Nkunku

Christopher Nkunku chce odejść z Chelsea jeszcze w tym zimowym okienku transferowym. 27-letni napastnik nie jest bowiem zadowolony z roli, jaką obecnie odgrywa w zespole The Blues. Czternastokrotny reprezentant Francji w najważniejszych meczach pełni funkcję rezerwowego, co oczywiście nie podoba się wychowankowi Paris Saint-Germain. Dotychczas faworytem do pozyskania Christophera Nkunku był Bayern Monachium.

Jednak bawarski gigant najpierw musiałby pozbyć się Mathysa Tela, który zwolniłby miejsce dla starszego kolegi. Tymczasem do gry o podpis snajpera Chelsea dołączył jej ligowy rywal, a mianowicie Manchester United. Jak donosi Rob Dawson ze stacji telewizyjnej “ESPN”, Czerwone Diabły bacznie monitorują sytuację Christophera Nkunku i poprosiły o więcej informacji w sprawie warunków ewentualnego transferu napastnika.

Klub z Old Trafford powoli szuka wzmocnienia formacji ofensywnej, ponieważ Marcus Rashford oraz Alejandro Garnacho lada moment mogą opuścić Manchester United. Christopher Nkunku wydaje się bardzo ciekawym kandydatem, żeby zwiększyć rywalizacji w linii ataku. 27-latek zebrał już doświadczenie na angielskich boiskach i mógłby okazać się przydatnym zawodnikiem w ekipie od niedawna prowadzonej przez Rubena Amorima.