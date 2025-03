Eriksen z opcją sentymentalnego powrotu. Klub wyraził gotowość

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Ajax otwarty na powrót Eriksena

Christian Eriksen nie ma przyszłości w Manchesterze United. W tym sezonie rozegrał 27 spotkań, czterokrotnie trafiając do siatki. Choć Ruben Amorim docenia jego umiejętności i stara się na niego stawiać, na Old Trafford trwają przygotowania do kadrowej rewolucji. Latem odejdzie wielu zawodników, którzy nie do końca pasują do systemu gry preferowanego przez Portugalczyka. W tej grupie jest także 33-letni Duńczyk, którego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. W najbliższym czasie będzie więc rozglądał się za nowym klubem.

Eriksen wciąż udowadnia, że stać go na grę na najwyższym poziomie. Wizja sprowadzenia go w ramach wolnego transferu jest kusząca dla klubów z Premier League. Bardziej prawdopodobny w tej chwili jest natomiast sentymentalny powrót do Ajaksu Amsterdam. Holenderski gigant wielokrotnie korzystał z okazji i sprowadzał byłych piłkarzy, którzy mają już za sobą występy w najlepszych europejskich klubach i szukają spokojniejszego miejsca do kontynuowania kariery.

Dyrektor sportowy Ajaksu Marijn Beuker potwierdził, że kandydatura Eriksena jest poważnie rozważana. Kluczowy jest przy tym aspekt finansowy – a także poziom sportowy zawodnika. Nie może on blokować młodych talentów, dlatego jego obecność w składzie musi gwarantować wielką wartość.

– Tacy piłkarze są zawsze opcją, przyglądamy się sytuacji. Musi to być korzystne dla drużyny i naszej sytuacji finansowej. Eriksen w przeszłości spisywał się u nas fantastycznie. Myślimy o nim – ujawnił działacz klubu Eredivisie.